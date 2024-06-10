Причиной самого сильного за долгое время экономического спада в Германии стало следование нынешним главой кабинета министров Олафом Шольцем политике бывшего канцлера Ангелы Меркель. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

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Ранее глава ассоциации немецких импортеров газа и водорода Zukunft Gas Тим Келлер заявил о том, что спад в энергоемкой промышленности ФРГ в последние два года превысил 20%. По его словам, это произошло из-за отказа от поставок российского газа на фоне украинского кризиса.

Однако, по мнению испанских экспертов, падение в экономике Германии началось задолго до конфликта на Украине: промышленное производство в стране упало на 8% с 2015 года, в то время как в остальной части еврозоны оно выросло на 6%. Вместе с тем, энергоемкую промышленность «добил» именно украинский кризис, уверены они.

По словам члена Европарламента от ФРГ Гуннара Бека, именно Олаф Шольц возглавляет правительство, при котором за неполные три года начался «самый быстрый экономический спад в Германии за очень-очень долгое время».

«[Нынешние власти] продолжили саморазрушительную «зеленую», иммиграционную политику правительства Меркель, и по крайней мере часть этого спада является следствием политики, которую начала Меркель», - уверен Бек.



При этом европарламентарий констатировал, что репутация Германии в мире никогда не была так низка и это правительство, возможно, «самое непопулярное из всех, которые когда-либо были в Германии».