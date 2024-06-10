Пекин обвинил Вашингтон в провоцировании конфликтов в Азии

Самая большая угроза для безопасности в Юго-Восточной Азии исходит от проводимого Соединенными Штатами курса на провоцирование геополитического противостояния в регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, слова которого приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Руководствуясь собственными стратегическим интересами, Вашингтон реализует в Азии линию на создание противостоящих друг другу лагерей. Это ведет к гонке вооружений в регионе, усилению противоречий и разногласий между расположенными в ЮВА странами, нанося ущерб их развитию, подчеркнул китайский замминистра.

В ответ на развертывание в ЮВА Вашингтоном ракетных систем средней дальности китайская сторона довела до США опасность таких шагов. Подобные действия ставят под серьезную угрозу региональную безопасности, наносят ущерб стабильности и процветанию в Азии, отметил Сунь Вэйдун.

Пекин выступает решительно против возрождения атмосферы «холодной войны» и провоцирования блокового противостояния в Азии. Китай не приемлет любые действия внерегиональных сил, направленные на дестабилизацию обстановки и стимулирование гонки вооружений, заявил замглавы МИД КНР.

Безопасность и стабильность в Юго-Восточной Азии отвечает интересам большинства государств региона. Поэтому необходимо вместе обеспечивать мир в ЮВА, который создает условия для развития и процветания, призвал Сунь Вэйдун.