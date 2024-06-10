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Камбоджа отклонила приглашение на «швейцарский саммит» из-за России

Камбоджа не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, так как там не будет России, пишет камбоджийская газета Khmer Times.

Еще одна страна отклонила приглашение на «швейцарский саммит» из-за России
© globallookpress.com
«Председатель Сената Камбоджи Хун Сен подтвердил позицию Пномпеня, которая заключается в том, что страна не станет участвовать в саммите, если все стороны конфликта, особенно Россия, не будут присутствовать на этой встрече», — говорится в публикации.

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