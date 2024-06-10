Еще одна страна отклонила приглашение на «швейцарский саммит» из-за России

Камбоджа отклонила приглашение на «швейцарский саммит» из-за России
Камбоджа не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, так как там не будет России, пишет камбоджийская газета Khmer Times.
«Председатель Сената Камбоджи Хун Сен подтвердил позицию Пномпеня, которая заключается в том, что страна не станет участвовать в саммите, если все стороны конфликта, особенно Россия, не будут присутствовать на этой встрече», — говорится в публикации.
Мединский сравнил конференцию в Швейцарии с «Евровидением»
Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что швейцарская конференция по Украине провалилась, ещё не начавшись.