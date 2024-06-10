Пока вы спали: предложения стран Африки к РФ и нововведение для автолюбителей

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Лидер Зимбабве предложил Путину несколько сфер сотрудничества

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поделился со СМИ информацией, о том, как прошла их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что в беседе с российским лидером упомянул возможности сотрудничества стран во многих сферах. В том числе, на территории в Зимбабве. Среди таких сфер было названо сельское хозяйство.

Минтранс Японии проводит проверки в Honda из-за нарушений при испытаниях

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии осуществляет проверку в штаб-квартире концерна Honda. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Автомобильный концерн подозревают в нарушении правил тестирования некоторых автомобилей. Это касается 22 моделей автомобилей.

Ранее пять других крупный автомобильных компаний в Японии уличили в подделывании информации о безопасности производимых ими машин.

МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

Военные группировки войск "Север" сделали это с помощью гаубицы "Гиацинт-Б". Накануне вражескую цель обнаружили операторы БПЛА. Они же передали координаты опорного пункта ВСУ нашему пункту управления огнем артиллерии ВС РФ и помогли скорректировать огонь по цели.

Водители смогут снять авто с регистрации в случае угона

Автовладельцы в России получат возможность снимать свою машину при угоне с государственной регистрации благодаря заявлению. Об этом сообщает ТАСС.

Новые поправки позволят прекратить государственный учет транспортного средства если владелец автомобиля, который угнали, напишет об этом специальное заявление.

Это поможет избежать автоводителю необходимости подачи обращения по подобному поводу к налоговой и работодателю.

Нигер заинтересован в размещении военной базы ВС РФ на своей территории

Нигер высказался за размещение российской военной базы в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Известия".

Почетный консул РФ в африканской республике Аддо Иро рассказал, что страна готова принять полноценную военную базу в Нигере. По его мнению, это позволит сократить количество террористических атак в стране.