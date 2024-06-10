Орбан: правящие партии Венгрии победили на выборах в ЕП, избиратели выбрали мир
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе правящего альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламент и местных выборах в Венгрии.
«Сегодня мы провели выборы в Будапеште и в Венгрии и выиграли и те, и другие», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Европейская народная партия, куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.
Также сообщалось, что правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%.