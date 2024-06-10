Маск не понимает негативные реакции на "Альтернативу для Германии"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не понимает, почему правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) называют экстремистской и критикуют.

"Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят "крайне правая", но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими", - написал Маск в воскресенье на своей странице в Х (ранее Twitter).



Ранее пресс-служба Европарламента (ЕП) сообщила, что первое место на выборах в ЕП заняла Европейская народная партия (ЕНП). По предварительным оценкам, правые партии усилили свои позиции. Так, правая фракция "Идентичность и демократия" и умеренно правая фракция "Консерваторы и реформисты" получают 133 из 720 мест в новом Европарламенте, против 118 из 705 мест в уходящем составе ЕП 2019-2024 годов. Таким образом, доля правых фракций в новом составе Европарламента вырастет до 18,5% с 16,7%. Еще 51 место получат депутаты, не входящие в официальные фракции, к которым, в частности, относится "Альтернатива для Германии", исключенная в мае из фракции "Идентичность и демократия".

Выборы в Европарламент (ЕП) созыва 2024-2029 годов прошли во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Голосование проводилось по национальным законам каждой страны: 6 июня голосовали Нидерланды, 7 июня - Ирландия и Чехия, 8 июня - Италия, Латвия, Мальта, Словакия, большинство стран сообщества - 9 июня.