Партия нацменьшинств Литвы сохранила мандат в Европарламенте

Партия "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей" сохранила за собой место в Европарламенте. О том, что партия обеспечила себе мандат, заявил ее лидер Вальдемар Томашевский, работавший в Европарламенте прежнего созыва.

"Мы набрали 7% голосов избирателей, уверенно преодолели установленный барьер и получаем депутатский мандат в Европарламенте", - заявил он журналистам.

По словам политика, мандат, который обеспечила себе возглавляемая им партия, важен не только для нее самой, но и для Литвы в целом. "Мы будем продолжать продвижение политики укрепления семьи, поощрения христианских традиций", - утверждал Томашевский.

Согласно предварительным итогам, больше всего - 3 из 11 предназначенных Литве - мандатов получила правящая правая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", за ними - оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы, у нее два мандата.

В списки кандидатов в Литве были внесены 320 претендентов от 14 партий и 1 коалиции. На каждое из 11 мест Литвы в ЕП претендовали 29 человек.