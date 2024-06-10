Фон дер Ляйен: новое большинство в ЕП будет проевропейским и проукраинским

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала на пресс-конференции в Брюсселе, каким будет новое большинство в Европейском парламенте (ЕП). Об этом сообщает ТАСС.

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Политик поздравила с победой свою неохристианско-демократическую Европейскую народную партию (ЕНП). Вместе с тем она выразила уверенность, что ее назначат на второй срок на пост главы ЕК.

"Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским", — сказала Фон дер Ляйен.



До этого сообщалось, что Европейская народная партия заняла первое место на выборах в Европарламент, которые состоялись в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия "Социалисты и демократы". Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция "Идентичность и демократия" и умеренно правая фракция "Консерваторы и реформисты" получили в общем 133 места в ЕП. Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии "Альтернатива для Германии".