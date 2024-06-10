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Лидер Зимбабве: Африка больше не спящий гигант и скоро «зарычит, как лев»

Африка перестала быть спящим гигантом, она поднимается и скоро «зарычит, как лев», заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Лидер Зимбабве: Африка больше не спящий гигант и скоро «зарычит, как лев»
© РИА Новости

По его словам, разные африканские страны развиваются с разной скоростью, однако в целом, как отметил политик, Африка больше не является «спящим гигантом».

«Она поднимается. Она зарычит, как лев, и маленькие бесхребетные государства испугаются», — сказал Мнангагва.

Ранее президент Зимбабве отметил, что Африка чувствует возвращение России на континент.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что СССР помог десяткам стран Африки получить независимость.

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