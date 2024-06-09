Премьер Бельгии признал поражение своей партии на выборах

Премьер Бельгии Александер Де Кроо признал поражение своей фламандской либеральной партии Open VLD на парламентских выборах в Бельгии, где она заняла предпоследнее шестое место, но пообещал продолжать возглавлять правительство, пока не будет сформирован новый кабинет. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность", - сказал он.



Премьер пообещал теперь "сосредоточиться на текущих делах правительства до назначение нового премьер-министра".

В режиме "текущих дел" Де Кроо может оставаться еще месяцы, и даже годы, поскольку правящие коалиции в Бельгии формируются очень трудно. Так коалиция, которую возглавляет Де Кроо, формировалась с 2018 по 2020 годы, процесс занял 653 дня.

В Бельгии нет как таковых общенациональных партий, выборы в федеральный парламент проходят отдельно во Фландрии, где голосуют за нидерландскоязычные партии, и в Валлонии, где выбирают франкоязычные партии. 150 мест в палате представителей жестко поделены, из них 88 мест принадлежат нидерландскоязычному сообществу, 62 - франкоязычному, пропорционально населению.

Предварительные итоги голосования

По предварительным данным, первое место во Фландрии одержала умеренно правая партия "Новый фламандский альянс" (NVA) бургомистра Антверпена Барта Де Вевера, получив 25,3%. На втором месте более радикальные правые - "Вламс беланг" (фламандский интерес - ндлр) 21,9%. Обе партии выступают за жесткий контроль миграции и за суверенитет Фландрии, однако, если NVA допускает сохранение бельгийского государства при широкой автономии севера, то "Вламс беланг" требует отделения Фландрии, но только "мирным конституционным путем" и не в ближайшее время. Обе партии являются проевропейскими и поддерживают поставки оружия Украине. На третьем месте расположились социалисты (Vooruit) - 13,5%, на четвертом - христианские демократы (CD&V) 12,6%, левые лейбористы (PVDA) - 8,9%. Шестое место заняли либералы (Open VLD) - 7,8%, последнее - зеленые (Groen) 7,4%.

По Валлонии и франкоязычным партиям официальных предварительных результатов пока нет, однако, согласно опубликованным результатом по отдельным крупным городам, в частности, Намюру и Льежу, первое место получит либеральное "Реформаторское движение", членом которого является глава Евросовета Шарль Мишель и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, на втором месте христианские демократы (Les Engages), которые набирают более 25%, на третьем месте - соцпартия. Зеленые, как и во Фландрии, опустились на последнее место, полноценной франкоязычной правой партии в Бельгии нет.

С высокой вероятностью результаты выборов в Европейский парламент, которые также прошли в воскресенье, но их итоги еще не опубликованы, будут очень близки.