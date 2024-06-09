На Украине украли полмиллиарда долларов при строительстве укреплений

На Украине возбуждено около 30 уголовных дел по факту растраты государственных средств при возведении укреплений. Общая сумма, фигурирующая в обвинениях, — 490 миллионов долларов, рассказал депутат Верховной рады страны Михаил Бондарь.

«Уже открыто около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификационных сооружений... Львиная доля — это военно-гражданские администрации, это вертикаль президента», — сообщил Бондарь изданию «Страна.ua».



Он добавил, что на заседании временной следственной комиссии Рады по вопросам фортификационных сооружений и дронов правоохранители озвучили сумму в 20 млрд гривен, фигурирующую в делах.

Он подчеркнул, что сейчас Минобороны страны и областные военные администрации должны дать информацию об освоении бюджетных денег на строительство укреплений. Помимо этого, их обяжут указать график и расположение построек. Бондарь отдельно отметил, что члены комиссии от партии «Слуга народа», услышав общую сумму растраты, «сразу попытались защищать распорядителей средств».

В апреле 2024 года на Украине задержали группу во главе с экс-советником офиса Владимира Зеленского, подозреваемых в присвоении почти 95 млн гривен (около 2,5 млн долларов), передает RT. По версии следствия, компания завышала цену при закупке трансформаторов для Украинской железной дороги.