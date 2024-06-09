Ле Пен заявила о готовности Национального объединения к управлению Францией

Глава парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии к управлению Францией. Трансляцию ее обращения вел телеканал BFMTV.

"Мы готовы осуществлять власть, если французы нам доверяют", - сказала Ле Пен, добавив, что может только приветствовать решение президента Франции Эмманюэля Макрона о роспуске парламента и назначении досрочных выборов.



Ле Пен выступила через несколько минут после обращения Макрона к стране, в котором он сообщил о роспуске парламента с этого вечера и назначении досрочных выборов. Первый тур пройдет 30 июня, второй - 7 июля.

Президент Франции впервые с 1997 года распустил Нацсобрание

Национальное объединение получило в воскресенье 32% голосов на выборах в Европейский парламент (ЕП), тогда как президентскую партию "Ренессанс" поддержали лишь 15,4% электората.