Президент Франции впервые с 1997 года распустил Нацсобрание

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.

"Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии, - сказал президент в телеобращении к французам. - Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй - 7 июля".



Таким образом, Макрон признал тяжелое поражение президентской партии "Ренессанс" на выборах в Европейский парламент (ЕП), где она набрала вдвое меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия "Национальное объединение", которую поддержали 32% электората.

Последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.