В Ереване демонстранты намерены перекрыть проспект Баграмяна

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил, что демонстранты никуда не уйдут и перекроют проспект Баграмяна, установив палатки.

Трансляцию с места события ведут местные новостные порталы.

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"Мы останемся здесь, разместимся в своих машинах и установим палатки. Полиция перекрыла улицу Демирчяна, а мы перекроем проспект Баграмяна", - сказал Галстанян своим сторонникам.

Обращаясь к полиции, которая ранее перекрыла путь шествию оппозиционного движения у парламента, архиепископ отметил, что протестующие "не из тех, кто устает", и поэтому полиции придется оставаться на улицах днем и ночью, в дождь и зной.



В воскресенье прошел митинг оппозиции, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. По его окончании оппозиционеры двинулись маршем к парламенту страны, где полиция перекрыла им путь.

Акции протеста, которые возглавляет Галстанян, управляющий Тавушской епархией Армянской апостольской церкви, начались в стране после появления новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области. Фактически Ереван согласился передать Баку четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение "Тавуш во имя родины" требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в односторонней передаче территории Азербайджану.