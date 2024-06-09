Сунак перестал общаться со СМИ после скандала в Нормандии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак второй день подряд отказывается от общения с журналистами после политического скандала, вызванного его спешным отъездом с памятного мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, Сунак не допускает до себя представителей СМИ, несмотря на предвыборную кампанию перед парламентскими выборами 4 июля. В воскресенье пресс-служба премьера ограничилась лишь публикацией фотографии его встречи с жителями города Бидейл на севере Англии.

В субботу команда Сунака в последний момент отменила традиционный пресс-подход, сославшись на загруженный график главы правительства. Как указал Sky News, действия премьера свидетельствуют о том, что он "явно находится под давлением".

Согласно информации телеканала, сотрудникам СМИ не разрешают находиться рядом с Сунаком. Депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джонатан Эшуорт назвал поведение премьера "очередным нелепым эпизодом катастрофической кампании" правящей Консервативной партии.

Сунак публично извинился перед британцами

6 июня утром британский премьер вместе с королем Карлом III, его супругой Камиллой и президентом Франции Эмманюэлем Макроном присутствовал на памятном мероприятии у мемориала павшим военнослужащим королевства в коммуне Вер-сюр-Мер. Сунак не остался на основную торжественную церемонию в секторе высадки союзников, которую посетили президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и Макрон. На этом мероприятии Лондон представляли глава МИД Дэвид Кэмерон и министр обороны Грант Шэппс.

Согласно британским СМИ, Сунак предпочел пораньше покинуть Нормандию, чтобы сосредоточиться на кампании в преддверии парламентских выборов, в том числе ради интервью телеканалу ITV. Лидер Лейбористской партии (фаворит выборов) Кир Стармер присутствовал на основном мероприятии во Франции, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 7 июня Сунак в X (ранее Twitter) назвал ошибкой спешный отъезд из Франции и извинился за свой поступок.