В Австрии выборы показали неожиданный результат

В Австрии на выборах в Европарламент лидирует Австрийская партия свободы (АПС), которая выступает против европейских санкций в отношении России, сообщает газета Die Presse. согласно предварительным данным, АПС занимает первое место с 27% голосов.

Также сообщается, что следом за АПС с 23,5% идет Австрийская народная партия, входящая в нынешнее правительство республики. На третьем месте социал-демократы с 23%. Республике в этот раз должно отойти 20 мест в Европарламенте.

выборы в Европарламент, которые, по оценкам экспертных организаций, могут серьезно изменить ситуацию в европейской политике. Они проходят с 6 по 9 июня, и в них будут участвовать 373 млн человек из 27 стран.