В ФРГ опросы при выходе с участков показывают, что партия «Альтернатива для Германии» займет второе место на выборах в Европарламент, сообщает Reuters.

По данным экзит-пола, «Альтернатива для Германии» добилась больших успехов на воскресных европарламентских выборах в Германии. Она заняла второе место с 16,5% голосов.

Партия Шольца (СДПГ) стала только третьей с 14%.

Лидирует, согласно опросам, оппозиционный блок ХДС/ХСС (29,5%).

Победа «Альтернативы для Германии» может сдвинуть Европейский парламент вправо и увеличить число евроскептиков, отмечает Reuters.

Партия Шольца захотела извлечь выгоду из-за скандала с АдГ

Это означает, что европолитики будут проявлять меньший энтузиазм в вопросах климата, и начнут стремиться к ограничению миграции в ЕС. Не исключено, что произойдут перемены и в отношениях с Киевом. До сих пор Брюссель безоговорочно поддерживал режим Зеленского.