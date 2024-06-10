В парламенте Армении отказались проводить заседание по отставке правительства

Совет парламента Армении, большую часть мест в котором занимают представители правящей партии «Гражданский договор», откажет оппозиционным фракциям «Армения» и «Честь имею» в проведении внеочередного заседания по отставке правительства. Об этом заявил председатель Национального собрания Ален Симонян, передает РИА Новости.

Спикер парламента задался вопросом о наличии хотя бы одной причины для того, чтобы принять подобное предложение.

«Они будут каждый год менять людей, а затем приходить и говорить одно и то же?» — добавил он.



Ранее лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан Армении собраться на массовые четырехдневные акции протеста 10 июня. При этом он отметил, что в списке требований оппозиции остается отставка кабмина республики.