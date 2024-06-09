Метеоролог предупредил о «метеорологической катастрофе» в Турции

В июле и августе в Турции установится рекордно высокая температура, превышающая 40 градусов. Об этом заявил метеоролог, профессор Орхан Шен, пишет турецкая газета Dunya.

Орхан Шен предупредил, что в ближайшие месяцы Турцию ждет «метеорологическая катастрофа» из-за палящей жары.

«В этом году будут побиты температурные рекорды. В Стамбуле будет 42-43 градуса», — заявил он.



Специалист призвал местных жителей и туристов «быть очень осторожными из-за большого риска лесных пожаров, солнечных ударов и возможной засухи.

Температура выше 35 градусов установится во многих регионах страны.

В Турции летний сезон уже начался с жаркой погоды, превышающей сезонные показатели. При этом жара может сменяться ливнями и штормами.

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