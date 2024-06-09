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В центре Еревана начался митинг оппозиции

Митинг оппозиции, который проходит на площади Республики в Ереване, начался с молитвы и совместного исполнении гимна Армении. Трансляцию акции, в которой участвуют несколько десятков тысяч человек, ведут местные новостные порталы.

В центре Еревана начался митинг оппозиции
© РИА Новости

Вслед за этим на мониторе был показан сюжет, критикующий действия спецсил.

Акции протеста, которые возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, управляющий Тавушской епархией Армянской апостольской церкви, начались в стране после появления новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области. Фактически Ереван согласился передать Баку четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение "Тавуш во имя родины" требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в односторонней передаче территории Азербайджану.

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