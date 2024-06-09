В центре Еревана начался митинг оппозиции

Митинг оппозиции, который проходит на площади Республики в Ереване, начался с молитвы и совместного исполнении гимна Армении. Трансляцию акции, в которой участвуют несколько десятков тысяч человек, ведут местные новостные порталы.

Вслед за этим на мониторе был показан сюжет, критикующий действия спецсил.

Акции протеста, которые возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, управляющий Тавушской епархией Армянской апостольской церкви, начались в стране после появления новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области. Фактически Ереван согласился передать Баку четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении. Движение "Тавуш во имя родины" требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в односторонней передаче территории Азербайджану.