Сестра Ким Чен Ына возмутилась ответом Сеула на шары с мусором

Вещание южнокорейских громкоговорителей на границе с КНДР является прелюдией к очень опасной ситуации. Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой Ким Чен Ыну.

"Провокации по громкоговорителям начались в приграничной зоне, это прелюдия к очень опасной ситуации. Мы решительно осуждаем их грязное и ребяческое поведение и излагаем ответную позицию. Если они будут разбрасывать листовки и устраивать провокации с помощью громкоговорителей через границу, мы, несомненно, станем свидетелями новой реакции нашей страны. Я серьезно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации", - передало ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи.



Ким Ё Чжон также отметила, что за последние сутки КНДР отправила в Южную Корею 1,4 тыс. шаров и 7,5 тонн туалетной бумаги. При этом она подчеркнула, что на ней не написано никакой пропагандистской информации.

"Смущение от необходимости постоянно сдавать туалетную бумагу станет частью их повседневной жизни", - добавила сестра Ким Чен Ына. "Планировалось остановить наши ответные действия 9 июня, но ситуация поменялась", - сказала она и указала на причину в виде действий Республики Корея.



Обмен воздушными шарами

9 июня Совет национальной безопасности при президенте Республики Корея принял решение возобновить работу громкоговорителей в качестве "невыносимой меры" в ответ на запуск шаров с мусором из КНДР. Народная республика запустила в ночь с 8 на 9 июня порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею. 6 и 7 июня южнокорейские организации перебежчиков запустили в КНДР шары с пропагандистскими листовками.

2 июня заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сказал, что народная демократическая республика временно прекращает отправку шаров, поскольку эта мера носила ответный характер. В тот же день в администрации президента Республики Корея заявляли, что могут возобновить вещание из громкоговорителей в качестве "невыносимой меры". Шары с мусором запускались из КНДР 28 мая и 1 июня.

Республика Корея использовала громкоговорители с 1963 по 2004 год в качестве средства психологического воздействия на армию и население КНДР в приграничных районах, несколько раз возобновляла их работу в прошлом десятилетии. В программу передач входили прогноз погоды, новости о Юге и мире и южнокорейская популярная музыка. По мнению части экспертов, возобновление вещания может привести к росту напряженности на Корейском полуострове: в 2015 году КНДР обстреляла позиции южнокорейских военных, где была размещена эта аппаратура.