Байден договорился с Макроном по российским активам

Глава США Джо Байден рассказал в воскресенье, 9 июня, что достиг соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу об использовании доходов от замороженных суверенных активов России для передачи их Киеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден посетил Францию в рамках празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. После мероприятий он провел переговоры с французским лидером.

Журналисты отметили, что ранее президенты приняли «дорожную карту», в которой говорилось о обязательствах сторон по вопросу об использовании активов.

Напомним, что в первом квартале 2022 года страны «Большой семерки» и ЕС заморозили часть валютных резервов России.

В 2022-2024 годах главы государств и правительств неоднократно обсуждали сценарии и механизмы использования замороженных средств.

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По словам экспертов, США неоднократно выступали за полную конфискацию российских активов с последующей передачей их Киеву. В Европе, напротив, высказывали обеспокоенность на фоне возможных последствий для европейской финансовой системы.