В Молдавии задержали участников ПМЭФ

Прилетевших с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Молдавию граждан задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

«Люди скандируют против полицейских и поют "Священную войну". Также задержан рейс из Еревана, рассказал "Известиям" член блока "Победа" (блок оппозиционных молдавских партий, возглавляемый Иланом Шором — прим. «Ленты.ру») Олег Суслов», — говорится в сообщении издания.



На опубликованных изданием кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов жестко задерживают одного из пассажиров. На следующем видео люди кричат полицейским «позор».

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Ранее Илан Шор заявил, что оппозиция вполне способна победить на выборах президента в Молдавии. По его словам, сейчас республика захвачена проевропейцами.