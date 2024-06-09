Салливан: Китай показал готовность к диалогу с США по вооружениям

Власти Китая в 2024 году показали более высокую готовность к взаимодействию с Вашингтоном по проблемам распространения вооружений и контроля над ними, рассказал советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, дискуссии с Китаем не похожи на интенсивные переговоры с СССР в годы холодной войны.

«Это зарождающиеся переговоры. Это начало диалога, и мы продолжим идти по этому пути», — отметил Салливан.



Вместе с тем, заметил чиновник, Соединенные Штаты усилят ядерный арсенал, чтобы обеспечить безопасность как страны, так и союзников.

Советник уточнил, что в настоящее время Белый дом обеспокоен развитием ядерных арсеналов России, КНР и КНДР. Он добавил, что Вашингтон будет внимательно следить за ситуацией.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал ядерные державы вернуться к переговорному процессу. Он добавил, что крупным странам следует «отойти от края пропасти».