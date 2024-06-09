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В ФРГ отложили начало мероприятия с участием президента из-за одного предмета

В городе Кёльне, расположенном в западной части Германии, отложен старт мероприятия, приуроченного к 20-й годовщине устроенного неонацистами взрыва, в котором должен был принять участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, из-за найденного подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление местной полиции.

В Кельне отложили старт президентского мероприятия из-за странного предмета
© Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
«Проводится операция в районе Мюльхайм, Кёльн», — указывается в материале.

Согласно данным агентства, сотрудники экстренных служб проверяют подозрительные находки вблизи места проведения мероприятия. Территория вокруг Койперштрассе оцеплена. Уточняется, что старт мероприятия отложен на открытую дату.

В публикации отмечается, что на место прибыли кинологи с собаками для поиска взрывчатых веществ.

Незадолго до этого газета Bild писала, что людей эвакуируют в Кельне после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

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Франк-Вальтер Штайнмайер