Политолог назвал цель Запада в протестах в Венгрии

Ключевая цель Запада — сменить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, либо заставить его вести политику, во всём согласную с США и Брюсселем, рассказал в беседе с «Абзацем» политолог Юрий Светов.

Ранее в столице республики против правительства Орбана прошел многотысячный митинг. Организатором митинга стал венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр, претендент на пост главы кабмина.

Тысячи венгров выступили против симпатизирующего России Орбана

Политолог пояснил, что руководство Венгрии и лично на премьер идет мощная атака. США и Брюссель желают лишить Будапешт права голоса в Евросоюзе за позицию по отношению к Украине.

«Запад проводит показательную порку, это видно и на примере Грузии, Словакии, где была попытка убийства премьер-министра Роберта Фицо», — отметил Светов.



На несогласных политиков, действующих в национальных интересах, давят со всех точек, констатировал эксперт.