В США объяснили, почему Байден блокирует вступление Украины в НАТО

Дверь в НАТО останется закрытой для Украины из-за опасений Джо Байдена за свое переизбрание на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет Business Insider.

Издание отмечает, что президент США Джо Байден «похоже, подвел черту под заявкой Украины на членство в НАТО».

В интервью Time на этой неделе президент США заявил, что не готов поддерживать «натовизацию Украины». При этом он добавил, что стал свидетелем «значительной коррупции» в Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.

По словам Байдена, мир на Украине не следует увязывать со вступлением Киева в НАТО.

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Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно выступали за скорейшее вступление в НАТО после окончания конфликта.

Лео Литра, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, считает, что позиция Байдена связана со скорыми президентскими выборами в США.

«Байден пытается укрепить в американской общественной среде идею о том, что США не вмешиваются, чтобы не ослабить свои шансы на переизбрание», — сказал Литра.



По его словам, комментарии Байдена свидетельствуют, что «никто в НАТО, и особенно в США, не хочет проверять работоспособность 5 статьи устава альянса».