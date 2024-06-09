Польша и ее народ могут быть уничтожены в результате глобального ядерного конфликта, который своими действиями и идеями приближают западные элиты. Такое мнение высказал обозреватель консервативной газеты Myśl Polska Лукаш Ястжембский.

По его словам, власти стран Запада видят в глобальном военном конфликте возможность "предотвратить приближающийся крах мировой финансовой системы". Запад, по мнению автора, стал "диктатурой и полицейским государством, которое навязывает свои смыслы другим народам". В этой связи Ястжембский полагает, что ядерный конфликт может случиться "в любой день", мир балансирует "на тонкой грани". Такое противостояние "может стать смертоносным для польского народа" и уничтожить его в биологическом смысле, считает автор.

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Ястжембский подчеркивает, что в Польше все крупные политические силы выступают за более активное участие Варшавы в конфликте на Украине. Польские власти, заявляет обозреватель Myśl Polska, пытаются "быть на шаг впереди НАТО" в этом плане. Шагом, который ведет к прямому участию альянса в военных действиях на Украине, стало разрешение Киеву от некоторых западных стран применять их оружие против объектов на территории России, отмечает автор.