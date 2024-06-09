Правительство ФРГ не поддержало инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, в рамках которой предполагалось создание в ЕС коалиции для совместной отправки инструкторов на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард направил письма своим коллегам из США, Великобритании, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Швеции, Эстонии с приглашением принять участие в учебной миссии на Украине в составе «коалиции желающих».

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Вместе с тем, в Берлин письмо не было направлено. Это обусловлено тем, заметили журналисты, что правящая в Германии коалиция, состоящая из СДПГ, «зеленых» и СвДП, неоднократно открыто давала понять: немецкие военные не будут принимать участие в миссии.

С ФРГ, по словам экспертов, солидарны также Италия и Испания: они опасаются, что отправка инструкторов еще сильнее втянет Запад в противостояние на Украине. В Венгрии, в свою очередь, отметили, что у Киева больше нет реальных шансов на победу.