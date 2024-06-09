Стали известны подробности смерти актрисы, родившей двойню в 60 лет

Актриса театра, кино и телевидения Барбара Сенкевич незадолго до смерти лечилась от желтухи. Об этом стало известно в воскресенье, 9 июня.

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По данным издания, звезда боролась с желтухой, а ее смерть стала большой неожиданностью для ее семьи, актриса скончалась около трех часов ночи 7 июня в своей квартире в Варшаве. На место быстро приехала скорая помощь и полицейские. Известно, что актриса родила двух близнецов, им сейчас около девяти лет.

Дальнейшая судьба детей неизвестна, сообщил портал news.ru.

30 мая после продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Церемония прощания с актрисой прошла 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья. С утра около монастыря образовались длинные очереди, обычные люди — поклонники Заворотнюк — пришли проститься с любимой актрисой.

От белоснежного гроба актрисы не отходили ее супруг Петр Чернышев, мама Валентина и сын Майкл. Через полчаса после начала приехала старшая дочь актрисы Анна.