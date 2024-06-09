91-летнего миллиардера обвинили в сексуальных преступлениях

Основатель канадской компании Magna International Inc, 91-летний Фрэнк Стронак обвинен в пяти уголовных преступлениях, включая сексуальное насилие и изнасилование. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канадскую полицию.

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В пятницу 91-летний Стронак был арестован в элитном пригороде Торонто Авроре. В полиции заявили, что предполагаемые сексуальные посягательства охватывали период с 1980-х по 2023 год.

Адвокат, представляющий Стронака, заявил, что подзащитный «категорически отрицает» все выдвинутые против него обвинения и «надеется на возможность полностью ответить на обвинения и сохранить свое наследие как филантропа и символа канадского бизнес-сообщества».

После ареста Стронак был освобожден «на определенных условиях» и позднее предстанет перед судом Онтарио, сказано в заявлении полиции.

Компания Magna, производитель автокомпонентов, заявила, что обвиняемый уже более 10 лет не имеет к ней отношения.

«Стронак не имел никакого отношения к Magna с тех пор, как отказался от контроля в 2010 году», — сказано в заявлении компании.



Рыночная капитализация Magna составляет 12,52 млрд долларов США.

Стронак имеет состояние в 1,5 млрд долларов и занимает 31-е место в рейтинге самых богатых людей Канады.