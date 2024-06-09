Додон назвал самую большую проблему Евросоюза
У Евросоюза в настоящее время немало проблем, отметил на полях ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. Он добавил, что основная из них — зависимость от США, пишет РИА «Новости».
Политик отметил, что ранее страны ЕС были независимыми игроками, играли значимую роль в геополитике, мировой экономике.
«Сейчас они полностью под влиянием США. Пусть они не обижаются», — заметил Додон.
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В связи с этим, отметил экс-президент, в случае возвращения к власти он при взаимодействии с Брюсселем будет прежде всего учитывать национальные интересы.
Вместе с тем, уточнил Додон, от дружбы с ЕС он не отказывается и останавливать процесс евроинтеграции не намеревается.