Додон назвал самую большую проблему Евросоюза

У Евросоюза в настоящее время немало проблем, отметил на полях ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. Он добавил, что основная из них — зависимость от США, пишет РИА «Новости».

Политик отметил, что ранее страны ЕС были независимыми игроками, играли значимую роль в геополитике, мировой экономике.

«Сейчас они полностью под влиянием США. Пусть они не обижаются», — заметил Додон.



Санду уличили в подготовке страны к войне

В связи с этим, отметил экс-президент, в случае возвращения к власти он при взаимодействии с Брюсселем будет прежде всего учитывать национальные интересы.

Вместе с тем, уточнил Додон, от дружбы с ЕС он не отказывается и останавливать процесс евроинтеграции не намеревается.