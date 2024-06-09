На Западе узнали подробности освобождения захваченного ХАМАС россиянина

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NYT: операцию по освобождению заложников в Газе согласовали за минуты до начала

Четверо израильских заложников освободили в результате военной операции, согласованной за минуты до ее начал. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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© globallookpress.com

Отмечается, что среди освобожденных заложников был 27-летний петербуржец Андрей Козлов.

«Операция израильских военных по спасению четырех заложников была редкой операцией, требовавшей нескольких недель планирования и получившей окончательное разрешение всего за несколько минут до ее начала в субботу утром», — говорится в публикации.

Отмечается, что израильский спецназ при поддержке военных провел операцию в районе Нусейрата в центре сектора Газа. После операции заложников доставили в Израиль.

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До этого 27-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Козлов, захваченный в плен палестинкой радикальной организацией ХАМАС, чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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