Санду уличили в подготовке страны к войне

Президент Молдавии Майя Санду готовит страну к войне, заявил бывший президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон. Об этом пишет ТАСС.

© Газета.Ru

«То, что делает Майя Санду за последние год-полтора — она готовится к войне», — сказал политик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



На это указывают регулярные учения молдавской армии с солдатами Североатлантического альянса, которые проходят в Молдавии, отметил Додон. Также он сообщил о самолетах США, которые часто приземляются в аэропортах страны, и на поезда, перевозящие некие закрытые грузы из Румынии на Украину с транзитом через территорию Молдавии. Все это происходит на фоне увеличения оборонного бюджета страны, закупок вооружения и активного привлечения резервистов в военкоматы, сказал экс-президент.

В Молдавии предрекли серьезные протесты после выборов президента

«Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и ее кураторы готовят Молдову к войне», — подчеркнул Додон.



Он предупредил, что милитаристские действия президента могут привести страну к ситуации, в которой сейчас находится Украина.

До этого Додон допустил свое участие в президентских выборах, которые пройдут в Молдавии предстоящей осенью.

До этого стало известно, что осенью в стране одновременно пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Что стоит на кону и как на ситуацию влияет приднестровский и украинский фактор, «Газета.Ru» обсудила с оппозиционером Иланом Шором — главой запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Ранее Додон назвал президента Молдавии Санду диктатором и пожелал ей покинуть страну.