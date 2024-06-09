Освобожденный из плена ХАМАС россиянин сквозь слезы поблагодарил Нетаньяху

Россиянина Андрея Козлова удалось освободить из плена палестинского движения ХАМАС. В порыве признательности спасенный мужчина сквозь слезы поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который содействовал его возвращению из сектора Газа.

© РИА "ФедералПресс"

На кадрах, которые опубликовал Нетаньяху на своей странице в соцсети Х, видно, что россиянин Андрей Козлов рад и шокирован своим возвращением из плена, он улыбается и протягивает к израильскому премьеру руки для крепкого рукопожатия, а потом, не сдержав эмоций, обнимает премьер-министра Израиля.

После нескольких крепких объятий Нетаньяху дружески хлопает Козлова по щеке, в то время как россиянин, судя по выражению лица, до сих пор не может поверить в случившееся.

Как рассказали в life.ru, спасенный из плена ХАМАС россиянин был вывезен из сектора Газа вместе с другими заложниками. Козлов находился в Израиле с 2022 года, перебравшись в страну по программе репатриации. А 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС гражданин России работал охранником на фестивале Nature Party, после чего вместе с другими прятавшимися от опасности людьми попал в плен и успел написать только несколько сообщений своим близким.

Ранее «ФедералПресс» информировал, что правительство Израиля начало переговоры с ХАМАС, чтобы освободить троих россиян. В посольстве РФ подтвердили, что переговоры идут о возвращении А. В. Труфанова, А. М. Козлова, А. Г. Лобанова. Новость об освобождении появилась пока только относительно Андрея Козлова.