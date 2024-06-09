Премьер Гаити Кониля госпитализировали после приступа астмы

Назначенного премьером Гаити на переходный период Гарри Кониля доставили в медицинское учреждение после приступа астмы. Об этом сообщает агентство AFP.

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«У него случился приступ астмы. У его постели дежурят врачи», — заявил агентству источник в правительстве.



Он не исключил, что политика отправят на лечение за границу.

В конце мая переходный президентский совет Гаити избрал на должность премьера переходного периода регионального директора фонда ЮНИСЕФ Гарри Кониля. Политик официально вступил в должность во вторник, 4 июня.

В марте посольство РФ рекомендовало отказаться от поездок в Гаити, принимая во внимание крайне тяжелую криминогенную обстановку. По данным дипмиссии, в Гаити тогда проживала одна гражданка России, с ней поддерживали связь.

До этого Соединенные Штаты приступили к эвакуации своих граждан с Гаити, где продолжаются беспорядки и введено чрезвычайное положение. Покинуть страну собираются до 1600 человек, при том, что за сутки американцы могут вывезти не более 30.

Ранее на Гаити бандиты похитили популярного блогера и требуют 55 млн рублей.