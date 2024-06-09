Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями граждан Украины говорит о неминуемом поражении Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профессора Массачусетского технологического института, бывшего советника Минобороны США Теодора Постола.

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По его словам, Зеленский губит украинцев «чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину». Эксперт указал, что Киев проиграл в этом конфликте.

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Он сравнил ситуацию с демографией на Украине с «черной дырой», в которую Зеленский бросает «все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка».

«На поле боя у них нет никаких шансов», — подчеркнул Постол.



Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что украинцев в ходе мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного.