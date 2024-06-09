КНДР запустила порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею

КНДР запустила в ночь на 9 июня порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею, но часть из них могла упасть на территории народной республики. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

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"По состоянию на 10:00 (04:00 мск - прим. ТАСС) мы выявили примерно 330 шаров с мусором, запущенных Северной Кореей. Сейчас в воздухе их больше нет", - заявили в комитете. "К данному моменту на нашей территории упали примерно 80 шаров", - добавили в комитете.

"Много шаров упали в море, есть и те, которые, возможно, упали в северокорейских районах. Большое число мусорных шаров не достигли цели, и представляется, что они не были эффективны", - сказал представитель комитета.



КНДР прекратит запускать мусор в сторону Южной Кореи, но может начать снова

Совет национальной безопасности Республики Корея под председательством начальника профильного управления президентской администрации Чан Хо Чжина обсудит варианты ответных действий.

Южнокорейские организации перебежчиков 6 и 7 июня запустили в КНДР шары с пропагандистскими листовками.

28 мая и 1 июня КНДР запустила порядка тысячи воздушных шаров с мусором. 2 июня заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль сказал, что народная демократическая республика временно прекращает отправку шаров, поскольку эта мера носила ответный характер. 10 мая активисты-перебежчики отправили в КНДР пропагандистские листовки. Замминистра обещал стократный ответ в случае продолжения "заброса мусора и макулатуры" с южнокорейской стороны.