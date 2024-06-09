Мировая война, которую развязывают на Западе, уничтожит Польшу, сообщает Myśl Polska.

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По данным издания, мир балансирует на тонкой грани. Запад стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам. Богатые и влиятельные люди видят в войне спасение от грядущего краха мировой финансовой системы.

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При этом ядерная война может начаться в любой день. Президент США Джо Байден позволил Украине использовать американское оружие против целей в России, в Харьковской области. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель заявил, что отдельные страны Европейского союза санкционировали использование своего оружия при нападениях на территорию РФ. Российская Федерация может рассматривать такое разрешение как официальное вступление указанных стран в войну, ведущуюся на территории Украины, говорится в статье.

Отмечается, что в Вооруженных Силах Украины, как и в других армиях, имеются специальные формирования, предназначенные для проведения информационно-психологических операций. Подразделения информационно-психологической деятельности организационно входят в состав Сил специальных операций Украины.

«Ватикан еще раз подает нам пример благоразумия. Госсекретарь Святого Престола заявил, что «возможное применение на территории России оружия, предоставленного Киеву западными странами, может привести к неконтролируемой эскалации», — пишет издание.



Были также упомянуты слова Папы Римско-католической церкви Франциска: «Пусть будет мир, пусть диалог между ними укрепится и пусть он принесет добрые плоды. Нет войне, да диалогу».