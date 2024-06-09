Жители Африки пожаловались на фонд принца Гарри

Жители Африки жалуются на фонд принца Гарри
Международный фонд защиты животных (IFAW) и организация African Parks, в состав директоров которой входит принц Гарри, примерно год назад завезли в национальный парк в Африке 263 слона.
Однако местные жители возмущены этим фактом, поскольку слоны нападают на людей.
Как сообщает издание Daily Mail, на сегодняшний день погибло уже девять человек.
«Они привезли 263 слона и просто выбросили их в парке. Слоны нападают на посевы и убивают людей, — приводит Daily Mail комментарий защитника природы Майка Лабушань. — Если бы африканская благотворительная организация выпустила 263 гиены в пригороде Лондона, и они убили девять человек, какой была бы реакция?».