Жители Африки пожаловались на фонд принца Гарри

Международный фонд защиты животных (IFAW) и организация African Parks, в состав директоров которой входит принц Гарри, примерно год назад завезли в национальный парк в Африке 263 слона.

Однако местные жители возмущены этим фактом, поскольку слоны нападают на людей.

Как сообщает издание Daily Mail, на сегодняшний день погибло уже девять человек.