В ФРГ задержали предполагаемого сторонника ИГ*

Федеральная прокуратура ФРГ задержала подозреваемого в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

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Это произошло в аэропорту Кельн/Бонн на западе страны. Мужчина имеет тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в том, что он в сентябре 2023 года через криптовалютную биржу перевел на счет «Исламского государства в Хорасане», которое связано с ИГ, около $1,7 тыс.

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В отношении злоумышленника проводится расследование по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Основанием ордера на арест являются денежные выплаты. Подозреваемый находится под стражей.

Мужчина хотел проникнуть в качестве охранника на предстоящий чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В службах безопасности заявили, что он не прошел проверку. Кроме того, злоумышленник пытался получить аккредитацию еще на два крупных мероприятия, однако получил отказ.