Рамасвами считает, что США хотят организовать смену режима в России

Белый дом хочет организовать смену режима в России, сообщает ТАСС со ссылкой на американского бизнесмена бизнесмен Вивека Рамасвами, который ранее был кандидатом в президенты США от республиканцев.

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По его словам, американская администрация начинает говорить о нападении на РФ. Он указал, что речь идет уже не только о «защите» Украины.

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«Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие», — заявил Рамасвами.



Он считает, что американские власти с самого начала хотели «смены режима в России».

Предприниматель указал, что президент США Джо Байден не думает о последствиях.

После этого миллиардер Илон Маск отреагировал на данное сообщение. По его словам, «это очень тревожно».