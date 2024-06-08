В Иране назвали способ урегулировать конфликт на Украине

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери заявил, что страна не считает военное противостояние России и Запада решением конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с телеканалом CNN Türk.

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Багери назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал стороны кризиса к переговорам.

«Мы не считаем войну решением проблемы. Наш совет обеим сторонам — использовать диалог в политическом контексте», — отметил он.



15 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана. Для этого, считает он, достаточно лишь политической воли.