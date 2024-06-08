МИД: расследование приведшей к гибели Раиси авиакатастрофы продолжается

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери сообщил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы, в результате которой погиб иранский лидер Ибрагим Раиси, продолжает расследование.

Об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

Багери напомнил, что после происшествия Генштаб назначил экспертную техническую комиссию для расследования аварии.

Комиссия представила два отчёта, расследование продолжается, уточнил он.

Ранее генштаб ВС Ирана исключил из списка версий причин крушения вертолёта Раиси взрыв, возникший в результате диверсии.