В Иране рассказали о расследовании авиакатастрофы с вертолетом Раиси

Комиссия по расследованию авиакатастрофы с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представила два отчета, следствие продолжается, заявил и.о главы МИД Ирана Али Багери в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По словам Багери, генштаб назначил экспертную техническую комиссию для расследования трагедии, представлены два отчета, расследование еще не закончено. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, передает РИА «Новости».

Эксперт: вертолет Раиси мог бы спасти радар

В мае вертолет американского производства с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Власти Ирана исключили версию о диверсии.