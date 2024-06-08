Экс-глава МИД Австрии рассказала об инциденте с клещом и собакой

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль пришла с собакой на презентацию своей книги «Реквием по Европе», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). У животного была перебинтована лапа, что вызвало вопросы гостей мероприятия. Кнайсль рассказала, что в мае ее питомец едва не умер после укуса клеща.

Политик рассказала, что у нее две собаки и обе ей дороги, они были спутниками в самые трудные моменты жизни. С одной из них недавно едва не произошла трагедия.

«Собаку укусил клещ 3 недели назад, она была на грани смерти…», — объяснила Кнайсль.

По ее словам, животное удалось спасти.

Ранее Кнайсль рассказала о планах западных политиков по разделению России на части.