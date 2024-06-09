ХАМАС: трое заложников погибли при операции в Нусейрате

Сторонники палестинского движения ХАМАС утверждают, что трое израильских заложников погибли в результате спецоперации по вызволению четырех похищенных в лагере беженцев в Нусейрате в центральной части сектора Газа. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале радикалов.

"Сообщаем, что ваша армия освободила одних заложников, но убила еще троих в том же самом лагере, один из погибших имел гражданство США", - говорится в заявлении.



В опубликованном видеоматериале боевики, как они сами утверждают, демонстрируют фото тел убитых заложников, их лица скрыты, имена не указываются.