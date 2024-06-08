Глава Палестины потребовал созыва Совбеза ООН

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с израильскими ударами по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Его слова приводит агентство WAFA.

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"Президент Махмуд Аббас поручил спецпредставителю Палестины в ООН запросить созыв экстренного заседания СБ ООН для обсуждения последствий..." - говорится в сообщении.



Отмечается, что Аббас ведет контакты с соответствующими арабскими и международными сторонами для созыва экстренной сессии Совета безопасности ООН, чтобы "противодействовать продолжающейся израильской агрессии".

8 июня палестинская радикальная группировка ХАМАС после освобождения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) четверых заложников заявила, что у нее находится большое число пленных. Также в ХАМАС подчеркнули, что могут увеличить число израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность тем, кто принимал участие в операции по спасению четверых израильских заложников из сектора Газа, а также заявил о готовности вернуть домой всех пленных, находящихся у ХАМАС.