Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что странам Европы якобы будет угрожать опасность в случае победы России на Украине. Об этом пишет ТАСС.

В конце февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал «бредом» доносящиеся с Запада утверждения о том, что Россия планирует напасть на Европу.

«Речь идет не только об Украине, под угрозой окажется вся Европа. Мы не позволим этому случиться. Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины», — отметил американский лидер.



Байден заметил, что Соединенные Штаты поддерживают союзников, в том числе, Францию, и не намереваются отступать.

Шольц обратился к Путину с посланием по Украине

Напомним, что западные эксперты неоднократно заявляли о том, что Вашингтону и Брюсселю следует остановиться, прекратить поставки вооружений и военной техники ВСУ, призвать стороны сесть за стол переговоров.