Энергосистема Украины в целом близка к краху, рассказал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. Чиновники в Киеве признают, добавил он, что не смогут зимой обеспечить население электроэнергией.

Аналитик пояснил, что ситуацию в этой сфере ухудшает то, что сотрудники ТЦК отправили на фронт большое количество специалистов-энергетиков.

По его мнению, проблемы с ключевой инфраструктурой могут привести в перспективе к гиперинфляции, несмотря на валютные вливания западных стран.

Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы

Напомним, что весной 2024 года, после значительного перерыва, российская армия начала наносить удары по объектам связи и энергетики Украины.